Rennes surpreende o Monaco na França O Monaco continua decepcionando no Campeonato francês. Mesmo jogando em casa, o time do brasileiro Maicon perdeu por 2 a 0 para o Rennes, neste domingo. Assim, caiu da 12ª para a 14ª colocação na tabela, com apenas sete pontos. O Rennes é o 11º, com nove. Em Marselha, o Olympique bateu o Troyes por 2 a 1 e subiu para 12º. Strasbourg (19º) e Lens (5º) empataram por 1 a 1 e o Auxerre (15º) derrotou o Ajaccio (4º) por 2 a 0. O líder do campeonato é o tetracampeão Lyon, com 17 pontos, três à frente do surpreendente Le Mans, o segundo colocado.