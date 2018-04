Renovação de contrato de Balbuena vira novela no Corinthians

A negociação para a renovação de contrato de Balbuena já virou uma novela que começa a preocupar a diretoria do Corinthians. O paraguaio tem contrato até dezembro e o clube tenta desde o ano passado acertar um novo vínculo, mas as conversas estão emperradas.

Alguns pontos estão retardando o acerto e transformando uma situação que parecia confortável em impasse que pode ter o mesmo final da negociação com Pablo, que durou meses a acabou com o zagueiro deixando o clube.

O Corinthians alega que, nas primeiras conversas, os agentes do jogador, Augusto Paraja e Renato Bittar, pediram valores elevados para renovar. Balbuena mostra confiança. Sempre que questionado sobre o acordo, diz estar próximo e que “nos próximos dias deve ter uma reunião” para definir o acerto.

Essa resposta tem sido dada há alguns meses. Após o jogo contra o Palmeiras, sábado, Balbuena não quis nem mesmo assegurar que jamais jogaria em um rival do Corinthians. “Não posso falar isso. Aí no ano que vem eu vou para outro clube e fico como mentiroso. Mas já disse outras vezes que estou muito feliz no Corinthians e quero continuar”, afirmou.

Além de Balbuena, o elenco do Corinthians conta ainda com Henrique, Pedro Henrique, Marllon, Vilson e Léo Santos para a zaga. Após dois dias de folga, os corintianos voltam a treinar hoje à tarde.