Renovação de Pato é bom sinal para o Milan, diz técnico

"Pato é um jogador muito importante para o time, ele tem apenas 20 anos e tem uma longa carreira pela frente", afirmou Leonardo aos jornalistas. "Renovar seu contrato é um bom sinal de continuidade, mostrando o desejo de pensar no futuro. Ele se tornou um alvo para transferências, então isto é uma grande fonte de segurança para nós."

O atacante da seleção brasileira, que teve seu nome ligado ao Chelsea no final da temporada, tem grande habilidade e velocidade, mas apenas deu pequenas demonstrações de todo seu potencial desde que se transferiu do Internacional para o Milan há dois anos.

Ele teve um excelente início de temporada, marcando os dois gols da vitória do Milan por 2 x 1 sobre o Siena, mas seu desempenho desde então tem sido decepcionante, assim como o do restante do time.

"A forma do Pato não é um problema. Nós apenas temos de colocá-lo em melhores condições para que ele possa expressar seu talento", acrescentou Leonardo, cujo time está na 11a colocação do Italiano com sete pontos em cinco jogos e a partida de domingo contra o recém-promovido Bari pela frente.

"Tivemos alguns momentos bons, outros nem tanto, mas a base do time é ótima. Bons resultados irão nos ajudar a crescer e estou confiante de que vão acontecer."