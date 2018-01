Renovações preocupam Rio Branco Com boas chances de chegar nas semifinais do Campeonato Paulista, os dirigentes do Rio Branco se deparam com uma situação delicada. Correm atrás da renovação de contrato de alguns jogadores, que assinaram apenas até o mês de abril. A preocupação maior é com os jogadores que têm passes presos a outros clubes. São os casos dos meias Djair e Jeferson, cujos passes pertencem ao Grêmio-RS. O gerente de futebol Celso Abrahão esteve nesta terça-feira em Porto Alegre para acertar a prorrogação do empréstimo até o final do ano. ?O contrato deles previa a prorrogação por mais um mês caso o time se classificasse. Só fui para lá com a intenção de garantir o acerto" justificou o dirigente. Outros jogadores também se encontram em situação semelhante. São os casos de Silas, Júlio César, Alexandre Chagas, Maxsandro e Wilton Goiano. Todos terão seus contratos prorrogados automaticamente. Pensando apenas no jogo decisivo de domingo, em Americana, contra a Ponte Preta, o técnico Zé Teodoro comandou nesta terça-feira dois treinos. Um na parte da manhã, onde realizou exercícios físicos e outro na parte da tarde, onde a prioridade foi a parte tática. O lateral Alexandre Chagas e o volante Rafael, que terminaram a partida diante da Inter sentindo dores, foram submetidos à uma radiografia e, de acordo com o médico Renato Sega, nada de grave aconteceu. Ambos devem estar à disposição para a próxima partida. Para se classificar às semifinais do Campeonato Paulista, o Rio Branco precisa conquistar apenas um ponto diante da Ponte Preta.