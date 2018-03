Renovada, Lusa estréia na Série B Com um time bastante renovado, a Portuguesa estréia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o América-MG, nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O técnico Paulo Comelli, que levou o Marília ao quadrangular final em 2003, está otimista, pois avalia que tem em mãos um elenco experiente e mais qualificado em relação ao que disputou o Campeonato Paulista. ?Contamos com boas opções no banco de reservas. Isso é fundamental num campeonato difícil e desgastante como esse.? O lateral-direito Ângelo (ex-Corinthians), o meia Almir (ex-Rio Branco), e o atacante Edmílson (ex-Palmeiras), três dos seis reforços, serão titulares. O garoto Leonardo, de 18 anos, entra na lateral-esquerda, na vaga de Cláudio, com problemas de documentação. ?Essa formação fez apenas um treino coletivo e um jogo-treino, mas a partir da quarta rodada, estará rendendo bem?, disse Comelli.