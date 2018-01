Renovado Corinthians vence o América pelo Paulistão Um novo Corinthians. Foi isto o que a pequena torcida presente no Pacaembu viu na vitória corintiana, por 2 a 0, sobre o América, numa chuvosa tarde de sábado. O jogo foi válido pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. A vitória deixou a renovada equipe corintiana com 28 pontos, provisoriamente na sétima colocação, e pôs fim ao curto jejum de dois jogos sem vencer. Prejuízo mesmo, só na renda. O time paulistano teve um déficit de 25 mil reais por causa do pouco público. O América, que já não vence a sete jogos, permaneceu com 16 pontos e, dependo de outros resultados, corre o risco de entrar na zona do rebaixamento, faltando apenas uma rodada para o final do campeonato. Sem a presença de Emerson Leão no banco e com muitos jogadores vindos das categorias de base, o Corinthians foi outro time em campo. Tocando bem a bola, o time começou o jogo perdendo várias chances de gol e não dando muita chance para o América visitar o gol do goleiro Jean. A vida corintiana neste jogo ficou mais fácil aos 12, quando Marcos Paulo deu uma entrada violenta em Roger e foi imediatamente expulso. Com um a mais, o Corinthians se aventurou ainda mais no ataque, principalmente com o volante Magrão. Numa cobrança de um escanteio conquistado por ele mesmo - num bom chute que Adson espalmou - o camisa 11 subiu no meio da zaga americana e cabeceou no canto para fazer 1 a 0. Apesar de o time jogar bem no primeiro tempo, o técnico José Augusto queria o Corinthians mais avançado e promoveu a estréia do meia-atacante Lulinha no lugar de Rosinei, o que acabou desarrumando um pouco a equipe. Mais ofensivo, o Corinthians ficou mais vulnerável na defesa. Aos 24, depois de uma cobrança de falta ensaiada, Tiago acertou um belo chute cruzado e exigiu a primeira boa presença do goleiro Jean - que espalmou para longe do gol. Mesmo não jogando tão bem quanto no primeiro tempo, o Corinthians chegou ao segundo gol, graças ao talento de Willian. O camisa 30 fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro para entrada de Carlão na segunda trave. O volante-lateral só teve o trabalho de desviar de pé direito e sair para comemorar. Na rodada final do Paulistão, o Corinthians visita o Santo André, no Bruno José Daniel. O América recebe o Ituano, no Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Todos os jogos estão marcados para quarta-feira. CORINTHIANS 2 x 0 AMÉRICA Corinthians - Jean; Eduardo Ratinho, Betão, Marinho e Everton (Carlão); Marcelo Mattos, Magrão, Rosinei (Lulinha) e Willian; Roger e Wilson (Jean Carlos). Técnico: José Augusto. América - Adson; Eduardo Luis, Mateus e Marcos Paulo; Tiago, Doriva, Marco Antônio, Jéferson e Felipe Oliveira (Luiz Henrique); Reginaldo (Fabinho) e Felipe Morais (Márcio Barros). Técnico: Heriberto da Cunha. Gols - Magrão, aos 27 minutos do primeiro tempo. Carlão, aos 35 minutos do segundo tempo. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Cartões amarelos - Everton, Felipe, Felipe Oliveira, Mateus Cartões vermelhos - Marcos Paulo Renda - Não disponível Público - 2.400 pagantes/2.866 total Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.