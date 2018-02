Renovado, Real empata sem gols com o Betis na Copa do Rei Apesar de ter afastado as estrelas Ronaldo e David Beckham e outros três jogadores do time, o Real Madrid segue jogando mal. O time dirigido pelo treinador Fabio Capello ficou apenas no empate sem gol com o Betis, nesta quinta-feira, numa partida pobre de lances de perigo. A partida de ida das oitavas-de-final da Copa do Rei foi realizada no Estádio Manuel Ruiz de Lopera, em Sevilha. Querendo dar uma nova cara ao clube madrileno, o comandante italiano mandou a campo vários jovens, com o atacante brasileiro Robinho, os argentinos Fernando Gago e Gonzalo Higuaín e o goleiro Diego López. A nova formação, no entanto, não agradou e o time soma agora três jogos sem vencer - perdeu as duas últimas partidas do Campeonato Espanhol. O lateral Roberto Carlos ganhou mais uma chance, mas sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda logo aos 10 minutos e teve de sair. Ele deve ficar um mês parado. Como Marcelo levará seis semanas para se recuperar de uma torção no tornozelo direito, Capello terá de recorrer a Raul Bravo. Horas antes do confronto, o inglês David Beckham já havia anunciado sua transferência para o futebol norte-americano. Com poucas chances de ser titular com Capello, ele vai jogar no Los Angeles Galaxy a partir de agosto, recebendo US$ 1 milhão (cerca de R$ 2,15 milhões) por semana - o maior contrato da história do futebol. Além do ex-capitão do "English Team", o treinador também pediu a cabeça de Ronaldo, do italiano Antonio Cassano e dos espanhóis Michel Salgado e Mejía. O atacante brasileiro também dever sair da equipe - ele recebeu uma oferta de 20 milhões de euros para atuar no Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita. Apesar do fraco desempenho, Capello aprovou a forma como o seu time jogou. "Gostei do espírito da equipe, estou feliz. Claro que o 0 a 0 aqui não é um resultado ruim, pois atuamos em um campo difícil", disse o treinador, que comentou a estréia de Higuaín. "Ele esteve bem. Mas os jogadores que são de outros continentes precisam se adaptar ao futebol europeu." Sem conquistar um título há quase quatro anos, o milionário Real Madrid volta a enfrentar o Betis, de Rafael Sóbis, Marcus Assunção e Jorge Wagner, na próxima semana, no Estádio Santiago Bernabéu. Antes, a equipe da capital espanhola recebe o Zaragoza, no domingo, pela 18ª rodada do Nacional.