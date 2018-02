Renovado, São Caetano deve negociar três laterais O diretor de futebol do São Caetano, Genivaldo Leal, confirmou que os laterais Anderson Lima e Alessandro devem mesmo deixar o clube. Ambos nem seguiram para a cidade de Itu, onde acontece a fase final da pré-temporada. Paulo Sérgio e Madson vão brigar pela camisa dois durante este ano. O lateral-esquerdo Triguinho também pode ser negociado - o Corinthians está interessado na sua contratação. Se o titular sair, Cláudio deve assumir a posição. O técnico Dorival Júnior está otimista com time do São Caetano para 2007. ?O grupo é novo, mas está empenhado e querendo vencer. Isso é muito importante?, analisou.