Renovado, Vasco enfrenta Atlético-MG O Vasco começa nesta quarta-feira a disputar a Copa dos Campeões, contra o Atlético-MG, às 21h45, no Estádio Castelão, em Fortaleza, tentando recuperar o prestígio depois de uma péssima campanha no início da temporada. A equipe não conta mais com os atacantes Romário e Euller, o meia Felipe e o lateral-direito Leonardo. O técnico Evaristo de Macedo possui um elenco reformulado com uma defesa praticamente nova. O zagueiro Géder é o único remanescente do time titular do primeiro semestre. O companheiro de zaga deve ser Emerson, mas o treinador está com uma dúvida, podendo optar por Marcelo. Na lateral direita, Wellington reclama de dores musculares e será substituído por Jaiminho. O lateral-esquerdo Wederson, destaque do Americano no Campeonato Estadual, completa a defesa. A esperança de Evaristo é o meia Ramón, que será o responsável pela articulação das jogadas de ataque. "Voltei ao Vasco há dois meses e só agora o ambiente está melhor", afirmou o jogador, referindo-se aos ex-companheiros Euller, Felipe e Leonardo, que estavam insatisfeitos e já deixaram o clube. "Todos precisam ter disposição. Temos um grupo bom e os estreantes não têm o porquê de tremer, já que estamos atuando fora do Rio, onde a cobrança é maior", afirmou Ramón.