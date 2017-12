Rentería faz 2 a 1 para o Internacional O Internacional desempatou o jogo contra o Palmeiras. Aos 41 minutos do segundo tempo, o colombiano Rentería fez 2 a 1 para os gaúchos. Com a vitória do Corinthians sobre a Ponte por 2 a 1, no Morumbi, a decisão do título fica para a última rodada, no próximo domingo.