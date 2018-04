Rentería poderá estrear no Atlético-MG contra o Avaí O atacante colombiano Rentería poderá fazer a sua estreia no Atlético Mineiro nesta quinta-feira, na partida contra o Avaí, diante da torcida atleticana, no Mineirão. O jogador deverá entrar na vaga do artilheiro Diego Tardelli, que cumprirá suspensão contra o time catarinense.