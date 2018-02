Rentería sai do Internacional e acerta contrato com Porto O atacante colombiano Rentería trocou o Internacional, de Porto Alegre, pelo Porto. O jogador estava treinando com o grupo que se prepara para Copa Libertadores da América, em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, e se despediu dos colegas ao final da tarde desta quarta-feira. Nesta quinta, Rentería deve viajar para a Europa. O Internacional receberá R$ 270 mil dos R$ 4 milhões que o clube português está desembolsando no negócio. O restante será dividido entre os investidores que ajudaram o time colorado a trazer o colombiano do Chicó no início do ano passado, empresários e o próprio Rentería. Briga deixa gremista ferido Um adolescente levou um tiro de raspão no joelho durante briga de torcedores dentro do Shopping Bourbon, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, no final da tarde desta quarta. O jovem, de 16 anos, e mais quatro integrantes da Super Raça Gremista foram abordados por oito adversários, da Camisa 12 Colorada, quando saíam de uma escada rolante. Houve empurrões e troca de socos, até que um participante do tumulto disparou um tiro e fugiu. O adolescente baleado foi atendido no Hospital Centenário e liberado. A polícia está investigando o caso.