Rep. Checa goleia a Armênia: 4 a 1 A seleção da República Checa goleou a Armenia por 4 a 1 nesta quarta-feira e assumiu a vice-liderança do Grupo 1 das Eliminatórias européias para a Copa do Mundo, com 24 pontos ganhos. Os gols do time checo foram marcados por Marek Heinz , Jan Polak (2) e Milan Baros. Ara Hakobyan fez o único gol armênio. Pelo Grupo 2, a Turquia derrotou a Ucrânia por 1 a 0.