Rep. Checa humilha Andorra: 8 a 1 A seleção da República Checa aplicou uma goleada histórica em Andorra, neste sábado, em partida válida pelo Grupo 1 das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2006. Jogando em casa, os checos fizeram prevalecer seu amplo favoritismo e venceram a partida por 8 a 1. Com isso, lideram o grupo com 18 pontos ganhos. A Holanda - que aparece em segundo na classificação com 16 - joga ainda neste sábado, contra a Romênia. Em outro jogo do grupo, a Macedônia derrotou a Armênia por 2 a 1. As duas equipes já não têm mais chances de classificação. Os macedônios têm 8 pontos e os armênios apenas 4. Também com 4, Andorra é lanterna por ter pior saldo de gols.