Rep. Checa vence Letônia de virada A República Checa levou um enorme susto, mas conseguiu vencer a Letônia por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, em Aveiro, no jogo de estréia das equipes no Grupo D da Eurocopa. A Letônia não se intimidou com o favoritismo do adversário. Fazendo um jogo equilibrado, o time abriu a contagem aos 46 minutos do primeiro, com Verpakovskis, que aproveitou um cruzamento da esquerda. Sózinho na pequena área ele concluiu para o gol. No segundo tempo, os checos reagiram. Foram para cima em busca do empate, mas esbarraram na forte defesa do adversário. O time checo pressionou durante toda a segunda etapa, mas só conseguiu marcar o gol de empate aos 28 minutos, com Baros. A virada aconteceu aos 40 minutos, através de Heinz. Alemanha e Holanda - que completam o grupo - se enfrentam logo mais, às 15h45, na cidade do Porto.