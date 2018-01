Repescagem começa em Sorocaba Atlético Sorocaba, vice-campeão da Série A2, e Botafogo, vice-lanterna da Série A1, se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, em Sorocaba, pelo primeiro jogo da respescagem do Campeonato Paulista, que apontará o último integrante do Paulista de 2004. O segundo jogo será disputado, sábado, em Ribeirão Preto, e os dois duelos serão transmitidos ao vivo pela ESPN Brasil. O técnico do Atlético está com três dúvidas. O ala-esquerdo Webster, o volante Pereira e o artilheiro Ricardo Xavier, que se recuperam de contusão, são dúvidas. Caso não joguem serão substituídos por Budy, Cris e Dinei, respectivamente. O Botafogo terá mudanças. Lico deixa a defesa e volta à sua posição de origem no meio-campo. Renê, que vinha atuando como titular, vai para o banco de reservas. Carlão entra na defesa no lugar de Xandão, dispensado pela diretoria. Nesta repescagem nenhuma das equipes terá vantagem de jogar pelo empate. Se, depois dos dois confrontos, os times estiverem empatados em números de pontos e de gols, a decisão irá para os pênaltis. Desta forma, a Portuguesa Santista se manteve ano passado, ao superar a Francana, vice-campeã da A2.