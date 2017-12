Repescagem da Eurocopa começa amanhã A Espanha tem um pensamento fixo para a partida deste sábado contra a Noruega, pela rodada de ida da repescagem para a Eurocopa/2004: aproveitar a vantagem de jogar em casa para conseguir uma goleada. "O resultado ideal para jogarmos com tranqüilidade na Noruega seria um 3 a 0. Se bem que um 2 a 0 não seria ruim, porque os obrigaria a jogar fora de suas características na partida de volta", afirmou o técnico Iñaki Sáez. Para conseguir uma vitória, os espanhóis contarão com o apoio de 52 mil pessoas no estádio Mestalla, em Valência. E com uma escalação puramente ofensiva, com quatro goleadores: Raúl (Real Madrid), Fernando Torres (Atlético de Madrid), Etexeberria (Athletic de Bilbao) e Reyes, a jóia do Sevilla. A Noruega entrará em campo com seu poder de fogo bem reduzido, já que não poderá contar com seus dois principais atacantes. Ole Gunnar Solskjaer, do Manchester United, se recupera de uma cirurgia no joelho direito. E John Carew, da Roma, está brigado com o treinador Nils Joham Semb. O jeito é apostar no grandalhão Tore Andre Flo, que joga no Siena. Em Glasgow, a Escócia receberá a Holanda. "Para nós, esta repescagem é tudo ou nada", afirmou o técnico holandês Dick Advocaat. A seleção precisa se classificar para a fase final da Eurocopa para recuperar o prestígio que perdeu ao ficar fora da Copa do Mundo do ano passado. Na fase de classificação, ficou em segundo no grupo vencido pela República Checa. O artilheiro Van Nistelrooy ficará no banco como castigo por ter chutado uma garrafa de água ao ser substituído no jogo contra a República Checa na primeira fase. O ataque terá Kluivert e Van der Vaart. Mais três partidas serão disputadas neste sábado pela repescagem para a Eurocopa: Rússia x País de Gales, Croácia x Eslovênia e Letônia x Turquia. A rodada de volta será quarta-feira. Caso seja necessário, no segundo jogo haverá prorrogação para definir a equipe classificada. No tempo extra valerá a regra do "gol de prata" - se um time marcar aos cinco minutos do primeiro tempo, por exemplo, o jogo não acaba imediatamente como no "gol de ouro" e sim prossegue até o final da primeira etapa. Se o placar continuar 1 a 0, o jogo termina. Caso a outra equipe consiga empatar, disputa-se o segundo tempo. Além de Portugal, que é o país-sede, 10 seleções já garantiram vaga na fase final da Eurocopa: Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Suécia, República Checa, Bulgária, Suíça, Dinamarca e Grécia.