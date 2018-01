Repescagem do Paulista inicia amanhã Enquanto os semifinalistas treinam de olho no título do Campeonato Paulista, os 12 participantes da repescagem iniciam neste sábado a briga para evitar o rebaixamento. Entre eles estão clubes tradicionais como a Portuguesa, que caiu ano passado para a Série B do Brasileiro, e a Ponte Preta, que integra a elite nacional. Os 12 clubes estão divididos em duas chaves. Os times de um grupo enfrentarão os do outro, em turno único, num total de seis jogos cada. O último colocado no geral será rebaixado automaticamente, enquanto o penúltimo ainda terá a chance de disputar sua permanência contra o vice-campeão da Série A2, num confronto de duas partidas. Os times foram divididos dessa forma: Grupo 1 - América, Portuguesa, Ituano, Internacional, Mogi Mirim e Marília; Grupo 2 - Rio Branco, Paulista, Ponte Preta, União São João, Botafogo e Juventus. A primeira rodada, toda no sábado, terá os seguintes jogos: Portuguesa x Ponte Preta, América x Paulista, Ituano x Rio Branco, Mogi Mirim x Botafogo, Marília x Juventus e Inter de Limeira x União São João.