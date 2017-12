Repescagem: Espanha luta por vantagem A Espanha começa a definir neste sábado se irá ou não ao Mundial de 2006 ? a última vez em que esteve ausente foi em 1974, na primeira Copa disputada na Alemanha. A equipe receberá a Eslováquia em Madri, no jogo de ida da repescagem européia, e o plano do técnico Luís Aragonés é deixar a classificação bem encaminhada para a partida de volta, quarta-feira, em Bratislava. ?O ideal é fazermos dois ou três gols sem sofrer nenhum. E abrir o placar com menos de 15 minutos?, afirmou o treinador da seleção espanhola. Mas seus jogadores acham pouco provável conseguir uma vantagem confortável neste sábado. ?Vai ser difícil deixar a vaga quase garantida. A Eslováquia virá fechada e é forte na defesa?, analisou o atacante Fernando Torres, que fará dupla com Raúl. Os espanhóis sabem que há muito em jogo nos confrontos com a Eslováquia. Faz tempo que a seleção não consegue um bom resultado internacional. Para piorar, tem convivido com a fama de ?amarelar? em momentos decisivos. ?Vamos nos classificar, tenho certeza disso?, disse Aragonés, tentando passar confiança ao time. Em outro jogo pela repescagem européia, neste sábado, a Noruega receberá a República Checa. O trunfo dos donos da casa é o gramado, muito pesado por causa das chuvas que têm caído sobre Oslo. Já os checos terão o reforço do meia Nedved, que abandonou a idéia de deixar a seleção para tentar ajudar o país a se classificar para a Copa. O último confronto da repescagem européia para a Copa de 2006 será entre Suíça e Turquia, também neste sábado, em Berna.