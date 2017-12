Repescagem: Trinidad e Bahrein empatam Trinidad e Tobago e Bahrein empataram em 1 a 1 neste sábado no Estádio Hasely Crawford, em Port of Spain, capital de Trinidad, no primeiro jogo da repescagem para a Copa de 2006. O primeiro gol saiu aos 27 minutos do segundo tempo, quando H. Salman colocou o Bahrein em vantagem. Pouco depois, aos 32, C. Birchall empatou para Trinidad. A partida de volta entre os dois países, que vai definir o classificado para o Mundial da Alemanha, acontece na próxima quarta-feira, no Bahrein. Trinidad é o representante da Concacaf, enquanto o Bahrein se classificou nas Eliminatórias Asiáticas. Os dois países tentam chegar à Copa do Mundo pela primeira vez na história.