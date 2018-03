Réplica da cabeça de Figo vai a leilão Uma associação cultural de Braga (região norte de Portugal) está leiloando na internet uma réplica da cabeça do jogador português do Real Madrid, Luis Figo, por um preço inicial de 800 euros, anunciou nesta terça-feira uma fonte do grupo. A obra, assinada pelo próprio Figo, foi feita em fibra de vidro, pesa cerca de oito quilos e mede 80 centímetros de altura. O dinheiro arrecadado com o leilão, que estará aberto até 7 de junho, será destinado à viagem dos membros da associação a Nova Jersey (Estados Unidos), para participar das celebrações do Dia de Portugal. Os 33 membros da associação precisam de ? 20 mil euros para poderem viajar para Nova Jersey, onde está previsto que abram o principal desfile do Dia de Portugal, em 10 de junho.