Representante de Ronaldinho se reúne com diretores do Milan Representante e irmão de Ronaldinho Gaúcho, Roberto Assis mexeu com a imprensa européia ao se reunir com diretores do Milan, na Itália, na última terça-feira. A sua presença aumentou os rumores de que o jogador brasileiro estaria negociando uma possível transferência para o clube de Milão no final desta temporada. "Existe uma boa possibilidade", contou o dono do Milan, Silvio Berlusconi, ao diário Gazzetta dello Sport. Por sua vez, Assis explicou que ainda não há nada de concreto. "Temos muito respeito pelo Barcelona. Porém, meu irmão não pode impedir que o Milan faça uma proposta. Além disso, existe uma família brasileiro aqui em Milão." Ronaldinho tem contrato com o Barcelona até 2010. Ele recebe cerca de R$ 23 milhões por temporada. "O Milan sempre disse que está disposto a negociar com o Barcelona", contou Adriano Galliani, vice-presidente do clube. "No entanto, não temos a intenção de pressionar os espanhóis. Ronaldinho tem mais três anos de contrato e deve cumprir."