Representante nega que David Beckham jogará no Newcastle O inglês David Beckham não vai se transferir para o Newcastle, disse nesta sexta-feira o representante do jogador, o espanhol Simón Oliveira. Ele negou os rumores acerca da transferência do meia do Real Madrid para a equipe inglesa, que surgiram quando Beckham e o presidente do Newcastle, Freddy Shepherd, foram vistos juntos em uma loja, em Londres. "David e Victoria (mulher do jogador) não se reuniram com Shepherd e não discutiram uma possível transferência para o Newcastle", ressaltou Oliveira. "David deixou Victoria na Claridge´s (badalada loja londrina) para que ela se encontrasse com seus agentes e discutissem o novo livro dela. O que aconteceu foi que Shepherd também estava lá. Mas não é verdade que eles tenham se reunido", esclareceu o representante do atleta. Por sua vez, o clube inglês também procurou divulgar sua versão. "O Newcastle nunca comenta especulações a respeito de transferências. O clube sempre manteve uma relação estreita com o Real Madrid e nunca faria nada para arruinar esse relacionamento". Beckham ainda tem um ano de contrato a cumprir com o Real Madrid, e seu representante diz que a intenção do jogador é continuar no clube espanhol. "Estamos negociando a renovação do contrato com o Real. Todas as partes já mostraram desejo de estabelecer um novo acordo".