Reprovado pelo Palmeiras, meia Daniel acerta com o São Paulo

Depois de ser reprovado pelo Palmeiras, o meia Daniel acertou neste sábado com o rival São Paulo. O jogador de 20 anos assinou contrato de dois anos com o clube paulista, após deixar o Botafogo, insatisfeito com os salários atrasados. Trata-se do quinto reforço do São Paulo para a temporada 2015.

Daniel estava muito perto de acertar com o Palmeiras no início da semana, mas acabou não fechando acordo porque foi reprovado nos exames médicos. O meia se recupera de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, sofrida em setembro, e só deve voltar aos gramados em março. Ele fora pedido por Oswaldo de Oliveira, que ajudou no seu crescimento, quando era treinador do Botafogo.

Sem condições físicas de jogar uma partida pelos próximos meses, ele fará sua ''estreia'' no São Paulo direto no Reffis. "Sofri uma lesão no joelho, mas saber que poderei contar com o Reffis e seus competentes profissionais foi fundamental para vestir a camisa do clube. Sei que aqui terei as melhores condições para voltar a jogar", disse Daniel, ao assinar o contrato.

O meia chega ao time paulista após se desligar do Botafogo, que vive clima conturbado com a queda para a Série B e os atrasos nos salários e direitos de imagem. Foi justamente por causa dos atrasos que o jogador conseguiu deixar a equipe carioca, alegando ainda falta de pagamento nos depósitos do FGTS.

Daniel foi revelado pelo Cruzeiro, mas se transferiu ao Botafogo ainda como juvenil. Lá se destacou na base em 2013 e ganhou chances na equipe principal neste ano, sob o comando de Oswaldo de Oliveira.

"Na base, sempre joguei como um meia armador. Mas, no Botafogo, ganhei mais destaque como atacante de velocidade. Então, seja no meio-campo ou mais na frente, estou à disposição para atuar em qualquer posição. Antes disso, porém, vou manter o foco na minha recuperação para poder voltar bem", disse Daniel, que também atua como atacante.

O meia é o quinto reforço do time do técnico Muricy Ramalho para o ano que vem. Antes dele, o clube anuncio os laterais Carlinhos e Bruno, o zagueiro Breno e o meia Thiago Mendes.