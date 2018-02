República Checa bate Dinamarca: 3 a 0 A República Checa não deu espaço para zebras. Desde o início colocada no grupo das favoritas para a conquista da Euro-2004, desempenhou neste domingo à perfeição o papel que lhe cabia, ao bater a Dinamarca por 3 a 0, no Estádio do Dragão, no Porto, na última partida das quartas-de-final. O próximo obstáculo é a Grécia, na quinta-feira, na penúltima etapa para chegar ao título continental. Os checos jogaram conforme o figurino. No primeiro tempo, deram a falsa impressão de domínio dos dinamarqueses, que foram para cima, pressionaram, mas não criaram situações de perigo. A ordem natural foi restabelecida no início da segunda fase, com gol de Koller, 2,05 metros, aos 4 minutos, de cabeça e praticamente sem tirar os pés do chão. A vantagem encorajou mais os checos, que passaram a tocar a bola com extrema facilidade. Por isso, os outros gols surgiram com naturalidade. Baros fez o segundo, aos 18, ao encobrir o goleiro Sorensen com toque sutil. Dois minutos depois, Baros voltou a marcar, ao completar passe sob medida de Nedved. Com 5 gols, é o artilheiro da Euro. Os dinamarqueses consolavam-se com os aplausos da torcida e com as estatísticas. Segundo o levantamento oficial, ficaram com a bola nos pés em 61% do jogo, contra 39% dos checos. A diferença está na eficácia: enquanto os nórdicos trançavam passes, até com graça, os checos faziam os gols. As semifinais terão dois times que jamais conquistaram o título (Portugal e Grécia) e dois que buscam o bicampeonato (Holanda e República Checa). Os holandeses foram campeões europeus em 1988, na final contra a antiga União Soviética (2 a 0); os checos venceram em 1976, então como Checoslováquia - 7 a 5 nos pênaltis contra a Alemanha Ocidental, depois de empate por 2 a 2.