República Checa corta o veterano meia Smicer O meia Vladimir Smicer, que joga no Bordeaux, da França, foi cortado nesta quinta-feira da equipe da República Checa que disputará a Copa do Mundo. O jogador, de 33 anos, não conseguirá se recuperar a tempo de uma contratura muscular na coxa. O jogador, que tem 81 partidas pela seleção checa - sete delas pelas últimas Eliminatórias -, já havia tido problemas físicos na temporada: em fevereiro, ele sofreu uma lesão nos ligamentos de joelho direito, e pouco jogou por sua equipe. Na semana passada, durante os treinos da equipe em Seefeld, na Áustria, o jogador sentiu a contusão na coxa e foi afastado dos treinos - também não atuou no amistoso de terça-feira, em que a República Checa bateu a Costa Rica por 1 a 0. O meia Libor Sionko, que chegou a treinar com a seleção, deve ser convocado pelo técnico Karel Brückner para vestir a camisa 7 no lugar de Smicer. A República Checa estréia na Copa no dia 12, contra os Estados Unidos, em Gelsenkirchen. Neste sábado, disputa o último amistoso preparatório, contra Trinidad e Tobago, em Praga.