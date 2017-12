República Checa derrota Trinidad por 3 a 0 em amistoso Em partida amistosa para a Copa do Mundo da Alemanha, a República Checa goleou com facilidade neste sábado a seleção de Trinidad e Tobago por 3 a 0, em Praga, com destaque para o atacante Jan Koller, que marcou dois gols. Trinidad não ofereceu nenhuma resistência e ficou na defesa durante boa parte da partida. O primeiro gol saiu logo aos 6 minutos do primeiro tempo, com Koller. Inspirado, o atacante fez o segundo aos 40 minutos. Já o terceiro gol saiu no segundo tempo, com o meia Pavel Nedved, aos 22 minutos. Ambas as seleções não realizarão mais nenhum amistoso antes da Copa do Mundo. A República Checa está no Grupo E do Mundial e estréia no dia 12 de junho, contra os Estados Unidos. Os outros adversários dos checos serão Itália e Gana. A seleção de Trinidad e Tobago participará pela primeira vez da Copa. A estréia será contra a Suécia, no dia 10, pelo Grupo B. Paraguai e Inglaterra serão os outros adversários da primeira fase.