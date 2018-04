República Checa e Croácia se classificam à Eurocopa

Jogando em Podgorica, capital de Montenegro, a República Checa administrou por 80 minutos a vantagem obtida com os 2 a 0 conquistados no jogo de ida, em Praga, na sexta-feira. Com os donos da casa pressionando no ataque em busca de dois gols - o que só haviam conseguido fazer uma vez nos quatro jogos que fizeram em casa nas Eliminatórias -, sobrou espaço para os checos marcarem. Aos 36 minutos do segundo tempo, Jiracek fez o gol que assegurou a classificação para a competição que será jogada na Ucrânia e na Polônia.

Desde a separação da Tchecoslováquia, em 1993, a República Checa foi a todas as Eurocopas. Logo em sua primeira participação, em 1996, na Inglaterra, ficou com o vice-campeonato. Na última edição, em 2008, o time checo caiu logo na primeira fase. Já os montenegrinos buscavam a primeira participação na Eurocopa, cinco anos após sua independência.

CROÁCIA AVANÇA - Depois dos 3 a 0 conquistados no jogo de ida, em Istambul, ficou fácil para a Croácia garantir sua classificação. Nesta segunda-feira, o time croata se fechou bem na defesa e segurou o 0 a 0 que assegurava a vaga na Eurocopa de 2012.

Independente da Iugoslávia desde 1991, a Croácia só não participou das Eurocopas de 1992 (quando não houve tempo de se inscrever nas Eliminatórias) e de 2000, chegando, em 2012, à sua quarta participação, a terceira seguida. Em 2008 e em 1996, foi às quartas de final. Já os turcos perderam a chance de defender o quarto lugar conquistado na Eurocopa de 2008.