República Checa perde capitão Galasek para amistosos O volante Tomas Galasek, capitão da República Checa, sofreu uma distensão nos ligamentos do joelho direito e vai desfalcar a seleção nos dois próximos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita, nesta sexta-feira, em Innsbruck, na Áustria, e a Costa Rica, terça, em Jablonec. O técnico Karel Brucker espera poder contar com o jogador no último amistoso da equipe antes do Mundial, no dia 3 de junho, em Praga, contra Trinidad e Tobago. A estréia dos checos na Copa será contra os Estados Unidos, no dia 12, em Gelsenkirchen, e os médicos da seleção garantem que o Galasek, que vestirá a camisa 4, estará recuperado até esse dia. O volante, que acertou na semana passada sua transferência do Ajax para o Nuremberg, da Alemanha, tem 49 jogos pela equipe nacional. É mais um problema para Bruckner, que corre o risco de perder para a Copa o meia Vladimir Smicer, do Liverpool, que sofreu uma distensão muscular na coxa. Os dois jogadores se contundiram durante a temporada de treinos da seleção da República Checa em Seefeld, na Áustria.