República Checa pode ganhar o reforço de Milan Baros O atacante da República Checa, Milan Baros, que ainda não participou de nenhum jogo na Copa do Mundo por causa de uma lesão no pé esquerdo, sofrida antes da seleção embarcar à Alemanha, vai voltar a treinar com bola na próxima segunda-feira. O porta-voz da seleção Checa, Lukas Tucek, afirmou neste domingo que o jogador já está praticamente recuperado da contusão. No entanto, ele não sabe se Baros conseguirá participar da partida contra a Itália, a última na primeira fase da Copa, que acontecerá na próxima quinta-feira. Até agora, Baros só vinha realizando exercícios físicos, principalmente com bicicleta. A República Checa também não terá para a partida contra a Itália o atacante Jan Koller, que se machucou na vitória de 3 a 0 sobre os Estados Unidos, na estréia da Copa - ele só deve voltar se a seleção checa alcançar às oitavas-de-final.