República Checa poupa os titulares A Alemanha depende só de suas forças contra a República Checa nesta quarta-feira, às 15h45, em Lisboa, para avançar na Eurocopa ? precisa de uma vitória simples. O fato de os checos já terem garantido a vaga em primeiro lugar do grupo D pode facilitar a missão alemã, ainda mais que o técnico adversário decidiu poupar Nedved, Rosicky, Koller e Baros para o jogo de domingo, já pelas quartas-de-final. A Alemanha está com 2 pontos, enquanto Holanda e Letônia têm 1 e se enfrentam no mesmo horário - a República Checa já chegou aos 6. O técnico Rudi Voeller sabe que arrisca seu futuro no comando da equipe, mas com algum conformismo diz que não há muito o que mudar. ?Quando houve o sorteio, sabíamos que o grupo seria bem complicado?, admitiu o alemão.