República Checa tenta manter bom futebol contra Gana Considerada uma das boas surpresas da primeira rodada, a seleção da República Checa tenta provar contra Gana, às 13 horas (de Brasília) deste sábado, em Colônia, que a boa atuação da estréia, na vitória por 3 a 0 sobre os Estados Unidos, não foi apenas fogo de palha. O técnico Karel Bruckner, no entanto, está preocupado, depois de perder o atacante Koller, autor do primeiro gol contra os norte-americanos, que sofreu uma lesão na coxa esquerda ainda no primeiro tempo da partida. "Já havíamos perdido Smicer antes da Copa e não temos Baros, que também está machucado. Temos de dar um jeito", disse o treinador, que deve adotar o 4-5-1, com Lokvenc no ataque. Bruckner acredita ainda que o jogo será mais difícil que o da estréia, não apenas por seus problemas para montar o ataque. "Eles serão mais perigosos para nossa defesa do que os Estados Unidos", disse. O técnico de Gana, o sérvio Ratomir Dujkovic, não acredita que o jogo será mais fácil para sua equipe por causa dos desfalques checos. "A seleção deles é forte, não importa quem sejam os jogadores", disse o técnico. "Mas não será fácil para eles. Nosso time é forte e não desistimos", assegurou. O meia Essien promete que Gana será mais forte ofensivamente do que contra a Itália, quando ele e seu companheiro Appiah, a outra estrela da equipe, perderam muitas chances de gol. "Jogamos bem contra a Itália, mas erramos muito. Mas ainda temos chance e vamos dar tudo contra os checos", afirmou, emulando o discurso do treinador. Ficha técnica: República Checa x Gana República Checa - Cech; Grygera, Jankulovski, Rozehnal e Ujfalusi; Galasek, Poborsky, Rosicky, Nedved e Plasil; Lokvenc. Técnico: Karel Bruckner. Gana - Kingston; Paintsil, Kuffour, Mensah e Pappoe (Illiasu); Addo, Appiah, Essien e Muntari; Gyan e Amoah. Técnico: Ratomir Dujkovic. Árbitro: Horacio Elizondo (Argentina). Local: Müngersdorfer Stadion, em Colônia. Horário: 13 horas (de Brasília).