República Checa usa exemplo português A República Checa chegou à Eurocopa com status de ser uma das forças do torneio, mas seus jogadores não querem nem ouvir falar em favoritismo na partida desta terça-feira, contra a modesta Letônia, em Aveiro, às 13h (com Sportv). ?A derrota de Portugal para a Grécia mostrou que todos os times podem vencer aqui?, afirmou o astro checo Pavel Nedved, da Juventus. O meia Rosicky, do Borussia Dortmund, concorda com o companheiro. ?Seremos cuidadosos, porque haverá outras surpresas no torneio. Os portugueses nos mostraram como não deveremos jogar amanhã.? Os checos fizeram uma campanha excelente na fase de classificação e terminaram em primeiro lugar do grupo com sete vitórias, um empate, 23 gols a favor e cinco contra. A Holanda ficou em segundo e teve de lutar pela vaga na repescagem. O time tem quatro jogadores muito habilidosos ? Nedved, Rosicky, Poborsky e Milan Baros, apelidado de ?Maradona de Ostrava? (a cidade em que nasceu) ? e um atacante muito eficiente no jogo aéreo, o grandalhão Jan Koller, de 2,02 metros. Já a Letônia, sem nenhuma tradição, sonha em surpreender. Mas sabe que será muito difícil conquistar um pontinho na Eurocopa. Está feliz só por participar da festa.