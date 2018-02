República Checa vence Holanda: 3 a 2 No melhor jogo da Eurocopa até agora, a República Checa venceu a Holanda, neste sábado, de virada, por 3 a 2, em Aveiro, pela segunda rodada do Grupo D. Bouma e Van Nistelrooy marcaram para a Holanda, mas Koller, Baros e Smicer viraram para os checos. Com o resultado, a República Checa se garantiu nas quartas-de-final, com seis pontos. Já a Holanda permaneceu com um ponto e não depende mais de si para se classificar: precisará vencer a Letônia e torcer para que a Alemanha não vença os checos na última rodada, que será disputada quarta-feira.