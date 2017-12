República Democrática do Congo bate Marrocos em estreia na Copa Africana

A República Democrática do Congo estreou com vitória na edição de 2017 da Copa Africana de Nações. Nesta segunda-feira, a equipe passou por Marrocos por 1 a 0 na cidade de Oyem e largou em vantagem no Grupo C da competição, que está sendo disputada no Gabão.

O resultado deixou os congoleses na ponta isolada da chave com três pontos, uma vez que eles foram os únicos que venceram nesta primeira rodada. Costa do Marfim e Togo empataram em 0 a 0 e dividem a segunda colocação. Já o Marrocos está na lanterna, sem pontuar.

Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções nesta segunda, os congoleses marcaram no início da etapa final. Após cruzamento da esquerda, o goleiro Munir falhou e Junior Kabananga marcou na sobra. Aos 37, Mutambala foi expulso depois de somente 18 minutos em campo e o Marrocos cresceu, mas não conseguiu furar a defesa adversária.

Longe de serem potências do continente, a República Democrática do Congo e Marrocos não possuem elencos estrelados. Pelo lado congolês, o maior destaque é o atacante Bakambu, um dos principais nomes do Villarreal. Já pelo time marroquino, o jogador mais conhecido é o o zagueiro Benatia, ex-Bayern de Munique e atualmente na Juventus.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A segunda rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações acontecerá nesta sexta-feira. A República Democrática do Congo terá pela frente a Costa do Marfim, e Marrocos vai duelar com Togo.