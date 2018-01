Requerimentos são aprovados pela CPI A CPI do Futebol acaba de aprovar em sessão realizada nesta quarta-feira, no Senado Federal, 37 requerimentos de convocação de empresários, banqueiros e dirigentes de futebol e quebrou os sigilos de várias empresas do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. Entre os requerimentos aprovados, estão os que convocam para depor, na terça-feira, dia 24, os empresários Juan Figer e Reinaldo Pitta, e na quarta-feira, dia 25, o ex-jogador do Flamengo, Zico.