Requião homenageia policiais que enfrentaram torcida

Os 51 policiais militares que estavam no gramado do Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 6, quando os torcedores promoveram invasão e baderna, foram homenageados nesta sexta-feira pelo governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), com diplomas e medalhas.

"Com atitude firme e tranquila, esses policiais evitaram que o tumulto se agravasse e os prejuízos fossem ainda maiores, em termos de ferimentos e vidas", afirmou o governador. Dos 18 oficialmente feridos, dois ainda permanecem internados.

Nos dias que se seguiram ao confronto, a polícia conseguiu identificar dezenas de pessoas, das quais 18 acabaram presas. Nove ainda permanecem no Centro de Triagem de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, enquanto outras nove foram liberadas pela Justiça, a pedido da própria polícia, e continuam respondendo em liberdade.

"Desta vez o exagero da torcida não será contemplado com pagamento de cestas básicas", afirmou Requião. "Serão indiciados por tentativa de homicídio, formação de quadrilha e a capitulação mais dura que o Ministério Público puder encontrar".