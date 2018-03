'Rescisão' é registrada no BID e Scarpa não pode mais jogar pelo Palmeiras

Um dia após a Justiça do Rio derrubar a liminar que permitiu ao meia Gustavo Scarpa deixar o Fluminense no início do ano, o jogador não pode mais atuar pelo Palmeiras, com quem assinou contrato enquanto a liminar ainda valia. A "rescisão" foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta.

+ Roger minimiza impasse de Scarpa com o Flu: 'Conto com ele até segunda ordem'

Com a queda da liminar, o Fluminense pode tentar o retorno do jogador, mas a tendência é que os clubes negociem os direitos econômicos do atleta caso a decisão do TRT se mantenha inalterada. A estafe de Scarpa vai recorrer da decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio. O Fluminense avisou não abre mão de receber a multa rescisória do contrato do atleta.

publicação no BID impede que o jogador atue com a camisa alviverde já neste sábado, diante do Novorizontino pea partida de ida das quartas de final do Paulistão. Ele não deve estar na lista de relacionados do técnico Roger Machado, que será divulgada ainda nesta sexta. Procurado pelo Estado, o clube afirmou que não vai se manifestar, mas que seu departamento jurídico monitora o processo.

O meia entrou na Justiça contra o time carioca em dezembro para exigir cerca de R$ 9 milhões entre salários atrasados, direitos de imagem e outras pendências. Um mês depois, o jogador conseguiu uma rescisão de contrato na Justiça do Trabalho do Rio e ficou livre para assinar com outro clube. O Palmeiras chegou e o levou para São Paulo. Scarpa ainda disputa posição com Lucas Limas e Guerra.

Depois disso, assinou um vínculo de cinco anos com o Palmeiras e não demorou para ter seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). No novo clube, ele passou a treinar normalmente e agora começa a mostrar serviço. Tanto que no último duelo, com o Ituano, fez dois gols com a camisa alviverde.