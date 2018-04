Reserva da Itália, goleiro do Genoa fica fora da Eurocopa

Reserva da seleção italiana, o goleiro Mattia Perin não terá condições de jogar a Eurocopa deste ano devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida durante uma partida do seu clube, o Genoa. Perin fez parte do grupo da Itália na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e já foi convocado 17 vezes para a seleção do seu país, tendo disputado apenas uma partida.

O goleiro, de 23 anos, se contundiu ao se chocar com o zagueiro argentino Ezequiel Muñoz, seu companheiro de equipe, durante o primeiro tempo da vitória do Genoa por 1 a 0 sobre o Sassuolo, pelo Campeonato Italiano.

Perin, porém, seguiu em campo e fez algumas defesas difíceis. Depois, no entanto, passou por exames médicos que diagnosticaram uma lesão mais grave do que se imaginava e que o levará a ser operado nesta quarta-feira.

Sem Perin, a tendência é que o goleiro Gianluigi Donnarumma, do Milan, de apenas 17 anos, seja o escolhido pelo técnico Antonio Conte para ser o reserva da seleção italiana na Eurocopa - Gianluigi Buffon é o titular absoluto da meta.

A seleção da Itália está no Grupo E da Eurocopa e vai estrear diante da Bélgica, em 13 de junho. Os outros adversários na chave vão ser a Irlanda e a Suécia.