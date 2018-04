Reserva de Jefferson, Helton Leite renova com o Botafogo até 2018

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual de seu goleiro reserva. Helton Leite chegou a um acordo com o clube e assinou novo vínculo até 2018. Ele teve uma rara oportunidade de atuar e foi um dos destaques do time carioca na vitória por 1 a 0 sobre o Coruripe, na terça-feira, pela Copa do Brasil.

"Estou, primeiramente, muito agradecido a Deus. Desde que começaram a falar em renovação, eu fiquei muito feliz. O Botafogo é um clube que eu me identifiquei, tenho muito prazer em jogar aqui. Muito legal esse reconhecimento. É o meu terceiro ano no clube, então o sentimento é de satisfação, me sinto honrado", declarou ao site do clube.

No Botafogo desde o início de 2014, quando foi contratado junto ao Criciúma, Helton Leite tem somente 16 partidas pelo clube. Com mais de dois anos no time alvinegro, o goleiro participou da queda para a Série B em 2014 e viu de perto a crise, mas ressaltou a evolução botafoguense desde então.

"Hoje, o Botafogo está bem diferente. O clube está organizado, o presidente tem honrado seus compromissos. Tenho condições boas de trabalho, me sinto feliz e completo aqui. Então, creio que é um clube para eu continuar e jogar por muitos anos ainda", afirmou.