Reserva do Flu revolta Júnior César O lateral-esquerdo Júnior César não escondeu sua insatisfação com a reserva e, de quebra, criticou a comissão técnica do Fluminense. Disse não estar satisfeito "com a lamentável situação", já que foi preterido pelo técnico Alexandre Gama na vitória sobre o Cruzeiro, no sábado passado, e também não deve ser titular no jogo contra a Ponte Preta, no próximo sábado, no Maracanã. "Saí da equipe de uma hora para a outra e ninguém falou nada. Sempre trabalhei com honestidade e nunca passei por isso. É lamentável, mas sei que o Gama é quem escala", declarou Júnior César, que no fim desta temporada tem seu contrato encerrado com o clube. "Chego em casa e fico me perguntando: por que estou passando por esta situação?"