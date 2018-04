Reserva dos reservas, Marlone é o destaque de jogo-treino no Corinthians

Ainda com futuro incerto no Corinthians, o meio-campista Marlone tem sido pouco aproveitado até em jogo-treino. Mas o jogador demonstrou nesta terça-feira que pode ser muito útil para o elenco. Em um duelo dos reservas contra o Juventus no CT Joaquim Grava, ele entrou no decorrer da partida, mas teve tempo para marcar um gol e dar assistência para outro, na vitória por 3 a 1.

O técnico Cristóvão Borges colocou para atuar os atletas que não iniciaram em campo no empate por 1 a 1 com o Figueirense, no Itaquerão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação inicial contou com: Walter; Fagner, Léo Santos, Willians e Lucca; Cristian, Elias e Guilherme; Rildo, Luciano e Danilo.

O zagueiro Léo Santos, de apenas 17 anos, abriu o placar de cabeça. O Juventus deixou tudo igual em cobrança de pênalti. O Corinthians voltou a ficar na frente com um gol de Marlone. O meia ainda deixou Isaac na cara do gol para dar números finais ao jogo-treino.

Marlone ficou de fora da lista de relacionados do jogo contra o Figueirense. Ele não entra em campo em uma partida oficial desde 4 de junho, quando o Corinthians venceu o Coritiba por 2 a 1, no Itaquerão, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Sport fez proposta para tentar novamente contar com o jogador, que se destacou na última temporada com a camisa rubro-negra. Outro clube que estaria interessado no meio-campista é o Atlético-PR.