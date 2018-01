Reserva não desanima Deivid no Bordeaux O centroavante Deivid ainda não emplacou na França. Desde que chegou ao Bordeaux, em julho, não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Cruzeiro. Não manteve o desempenho de quando deixou o Brasil ? havia marcado 15 gols em 15 jogos no Campeonato Brasileiro. Fez apenas três pelo novo clube e, atualmente, está no banco de reservas. Ontem, Deivid, que no Bordeaux tem a companhia dos brasileiros Paulo Miranda e Eduardo Costa, concedeu entrevista. Leia mais no Jornal da Tarde