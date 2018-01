Reserva não incomoda artilheiro Sorato O atacante Sorato, do Fluminense, disse estar tranqüilo quanto a possibilidade de perder a vaga de titular na equipe para a partida contra o Guarani, domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser o artilheiro do time na competição, com cinco gols, o jogador não atuou bem nas duas últimas derrotas do Tricolor, para o Vitória e o Goiás, e deve ser substituído por Josafá. "Estou tranqüilo e vou esperar o que vai acontecer, o que importa agora é o Fluminense vencer o Guarani para subir na tabela", afirmou Sorato. As modificações já confirmadas pelo técnico Renato Gaúcho, entre os titulares do Fluminense, são as escalações dos meias Sidnei e Alex Oliveira nos lugares de Marcão e Carlos Alberto, que cumprirão suspensão automática. respectivamente.