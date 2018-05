Reserva no Corinthians, Rodriguinho acerta com o Grêmio

BELO HORIZONTE – Sem espaço no Corinthians do técnico Mano Menezes, o meia Rodriguinho, 26 anos, viaja, nesta segunda-feira, 14, para Porto Alegre, onde assina contrato, por empréstimo, até o fim do ano com o Grêmio. Ele ainda poderá ser inscrito para disputar o restante da Libertadores pelo Tricolor gaúcho. O meia chegou a estar envolvido em uma negociação com o Fluminense, que não aceitou liberar o atacante Rafael Sóbis para o Timão em uma eventual troca.

Com contrato com o Corinthians até dezembro de 2016, Rodriguinho acredita que no Grêmio terá condições de brigar por uma vaga no meio-campo. O time gaúcho tentou contratar o jogador em 2013, mas não obteve sucesso. Logo depois, o Corinthians pagou 4 milhões por 50% de seus direitos. No clube paulista, contudo, ele não conseguiu superar a concorrência. Em Belo Horizonte, onde passou o fim de semana, ele falou ao Estado sobre a transferência.

Segundo ele, a proposta do Grêmio foi mais vantajosa e a expectativa de disputar a Libertadores também pesou na sua decisão. "O Grêmio é uma grande equipe do futebol brasileiro. As coisas não aconteceram como eu gostaria no Corinthians. Então, tenho de seguir minha carreira para jogar", disse o jogador, que começou a carreira no ABC de Natal, passando pelo Capivariano, Bragantino, até chegar ao América-MG, em 2011, de onde saiu para o Corinthians.