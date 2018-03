Reservas corintianos não iludem Guarani Apesar dos inúmeros desfalques e problemas do Corinthians, o Guarani está preocupado com o jogo deste sábado, no Pacaembu. O técnico Barbieri já avisou os jogadores do seu time que os corintianos costumam crescer quando enfrentam tantas adversidades e que, por isso, é preciso muito cuidado nesta partida da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. "O Corinthians vai ser sempre Corinthians, jogando com time principal, reserva ou juvenil. Não interessa para nós quem vai entrar em campo, mas devemos respeitar quem vestir a camisa deles", afirmou o técnico Barbieri, que vestiu a camisa corintiana como jogador. Barbieri, inclusive, já definiu a equipe titular para o jogo deste sábado, com duas esperadas mudanças. Juninho entra na defesa, no lugar de Paulão, que recebeu três cartões amarelos. E Reinaldo ocupa a vaga de Simão, também suspenso. O esquema 4-4-2 será mantido. Com duas vitórias e um empate em quatro jogos disputados, Barbieri conta com um bom resultado contra o Corinthians para ser efetivado no comando do Guarani. Ele está interinamente no lugar de Pepe, que foi demitido. Ausências - O meia Marquinhos continua de fora do time. Ele ainda se recupera de lesão muscular na parte posterior da coxa direita e deve voltar ao time dentro de duas semanas. Esquerdinha também é desfalque - recebeu uma forte pancada no jogo contra o São Caetano na altura do estômago, atingindo duas vértebras, e foi vetado pelos médicos nesta sexta-feira.