Reservas da Lusa vencem jogo-treino O técnico Dario Pereyra gostou do que viu no jogo-treino entre os reservas da Portuguesa e do Santo André, nesta quarta-feira, no Canindé. Afinal, a sua Lusa venceu por 4 a 0, com gols de Itaparica, Marcos Xavier (2) e Melinho. ?É bom vermos com quem podemos contar?, afirmou um satisfeito Dario. ?Todos foram bem, mostraram que temos um elenco de qualidade.? Para o duelo contra o União Barbarense, sábado, em Santa Bárbara d?Oeste, Dario Pereyra deve mexer pouco na equipe. Na defesa, Dênis deve ocupar a vaga de Alex Oliveira, com lesão na coxa direita. No ataque, Luciano Souza, recuperado de contratura nas costas, volta a formar dupla com Lucas.