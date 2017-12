Reservas do Brasil à espera da chance no time titular O próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, contra o Japão, na próxima quinta-feira, é visto com muita expectativa para metade do grupo de jogadores que está sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira na Alemanha. É que existe a possibilidade de alguns titulares serem poupados e, aí, os reservas ganhariam a sonhada chance de começar jogando uma partida do torneio. Por enquanto as trocas (ou não) no time são mantidas em sigilo pelo técnico brasileiro. "Eu vou fazer o que for melhor para a seleção brasileira. Se for melhor mexer, eu mexo, se for melhor manter, eu mantenho", disse Parreira em entrevista à TV Globo na saída do treino. Um motivo que pode pesar é que existem jogadores que podem ser poupados justamente por estarem pendurados por ter um cartão amarelo recebido. É o caso de Cafu, Robinho, Ronaldo e Emerson. Por outro lado, há também quem esteja mais desgastado fisicamente que os companheiros. E há ainda uma terceira situação: a necessidade de colocar os reservas que estão tendo bom desempenho para jogar. Neste último item se encaixa o meia Juninho Pernambucano. Ele não esconde a chateação por ainda não ter entrado nenhum minuto em campo nos dois jogos da Copa. "Ainda não é uma decepção não ter entrado. Eu acho que tenho chance de jogar sempre, mas é o treinador quem define, é o direito dele e eu respeito", disse o jogador, na entrevista coletiva desta segunda após o treino. Juninho procura ainda mostrar que ainda tem esperanças. "Seria bom se eu tivesse oportunidade de jogar de alguma forma. Posso sentir um pouco a falta de ritmo, mas não tem tempo para isso. É entrar em campo e fazer o máximo para o time vencer. O Parreira ainda não definiu quem vai jogar e tenho esperança de que isso possa acontecer", afirmou. Para quem assiste os treinos, Juninho sempre é eleito um dos melhores. Já o lateral-direito Cicinho, que tem a perspectiva de jogar um pouco maior que Juninho, pois o titular Cafu está pendurado (e quem for suspenso não poderá jogar a partida das oitavas-de-final), se diz satisfeito com uma chance mesmo que seja pequena. "Jogar quinze minutos para mim está bom demais, se puder jogar um pouco estou feliz, se for noventa minutos melhor ainda. A minha vontade é jogar, estou trabalhando e esperando. Na minha posição tem o melhor lateral-direito do mundo e eu trabalho para estar em campo." Um novo Jorge Mendonça? Mesmo não jogando, a alegria é evidente entre os jogadores graças às brincadeiras. Cicinho diz que leva na boa o fato de ser um dos jogadores que mais aqueceram para os jogos, mas ainda não entrou. "A gente aquece, aquece e não entra (risos). São brincadeiras que levo numa boa, a chance vai aparecer."