Reservas do Corinthians esperam mais chances em 2013 após primeira vitória

MIRASSOL - Após um empate e uma derrota, os reservas do Corinthians saíram aliviados da vitória deste domingo sobre o Mirassol, fora de casa. Mais do que isso, o resultado positivo renovou a esperança de ganhar novas chances com o técnico Tite. "Mostramos o nosso potencial e para quando precisar, estaremos na briga por vaga na equipe", disse Edenílson, volante que tem atuado como lateral-direito.

A tendência é que os mesmos titulares que garantiram o título do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, em dezembro, estejam em campo contra o Mogi Mirim, nesta quarta-feira, no Pacaembu. Se isso se confirmar, será o primeiro jogo deles no ano.

Porém Tite afirmou que a escalação só será definida durante os treinamentos do começo da semana. Ele teme que alguns atletas ainda não estejam na forma ideal e poderão sentir a falta de ritmo de jogo. "Vou conversar com o elenco e se alguém achar que não está bem fisicamente. Posso aguardar mais", afirmou.

O treinador disse que está ansioso para poder contar logo com a principal contratação para a temporada, o atacante Alexandre Pato. "Ele está nesse processo progressivo de recuperar a forma, mas dependo de preparador físico me liberar", explicou. Ainda não há data prevista para a estreia do jogador que veio do Milan.