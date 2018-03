Reservas do Corinthians fazem 3 a 0 A confirmação da classificação do Corinthians para as quartas-de-final da Copa do Brasil, ao vencer o Flamengo, do Piauí, por 3 a 0 no Pacaembu, foi um presente de aniversário para o técnico Wanderley Luxemburgo, que amanhã completa 49 anos. A partida foi fácil para o Corinthians, que atuou com reservas e teve na estréia de Müller sua principal atração. A equipe paulista goleou o adversário por 8 a 1, há uma semana, em Teresina, por isso poderia perder até por 7 a 0, que estaria classificada. Logo aos 13 minutos, Müller sofreu pênalti. Ferrete cobrou e fez 1 a 0. Aos 33 minutos, após uma jogada rápida do ataque, Müller aumentou para 2 a 0. O zagueiro Batata, que voltou ao time depois de nove meses fora do futebol, por causa de três cirurgias seguidas, ainda acertou uma bola na trave em cobrança de falta, e Ferrete desperdiçou uma jogada de ataque. No fim do primeiro tempo, Ferrete disse que ficou impressionado com o futebol de Müller. "Ele é demais. Facilita o jogo para a gente", ressaltou o jogador, de 18 anos, revelado nas categorias amadoras do Parque São Jorge. O Flamengo voltou com para o segundo tempo com alguns minutos de atraso, dando a impressão que havia até desistido da partida. Só deu Corinthians, que jogou como quis, sem forçar as jogadas de ataque. Sem forçar tanto, o time paulista fez 3 a 0, aos 32 minutos, com Neto, que havia entrado no lugar de Andrezinho. Ele recebeu um passe de Pereira, avançou pela esquerda, saiu da marcação de um adversário e chutou para o gol. Com a partida definida, os jogadores do Corinthians passaram a tocar a bola, sem dificuldade, esperando o tempo passar. A torcida, que compareceu em pequeno número, diante da pouca importância da partida, gritou ?olé? para tentar esquentar novamente a partida. Mas o Corinthians estava satisfeito com o resultado. Luxemburgo considerou a partida importante, porque pôde observar alguns jogadores que não estavam atuando regularmente na Copa do Brasil e no Paulista. O treinador assistiu ao jogo de pé, no espaço permitido aos treinadores, e aplaudiu algumas jogadas da equipe. Luxemburgo ganhou até um beijo de Müller, no momento em que o atacante fez o gol. Viagem - Luxemburgou mudou a programação para a viagem a Serra Negra. Ele e os jogadores que atuaram hoje deveriam juntar-se aos titulares, logo após a partida. Mas o treinador decidiu que a viagem a Serra Negra será amanhã, após o almoço. Dos atletas que atuaram hoje, apenas Müller não está inscrito no Paulista.